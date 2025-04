Orgelfahrt im Erzgebirge: Königin der Instrumente erklingt an 17 Orten

Auftakt ist am 1. Mai in der Lutherkirche Schönheide, danach folgen viele interessante Konzerte an verschiedenen Orten. Den Abschluss der Orgelfahrt bildet Schneeberg.

Die Orgelfahrt Erzgebirge startet in wenigen Tagen in den Mai. Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauenkirche, lässt dabei an vier Tagen 17 Orgeln in der Region erklingen. Auftakt ist am Maifeiertag 14 Uhr in der Lutherkirche Schönheide mit romantischen Orgelklängen. Dem folgen Konzerte in Carlsfeld 16 Uhr), Eibenstock (18 Uhr) und Sosa...