Polizei werden im Raum Aue sechs Einbrüche aus der Nacht zum Montag angezeigt

Diebe sind in Schneeberg, Aue, Alberoda und Lößnitz in Firmen, ein Verwaltungsgebäude und eine Wohnung eingedrungen. Dabei entstand ein Schaden von fast 30.000 Euro.

Zur Aufnahme von insgesamt sechs Einbrüchen in Schneeberg, Aue, Alberorda und Lößnitz ist die Polizei am Montagmorgen gerufen worden. Gegen 5.30 Uhr wurde gemeldet, dass in Schneeberg an der Hartensteiner Straße in eine Kindertageseinrichtung eingebrochen wurde. Entwendet wurden rund 200 Euro Bargeld, den Sachschaden schätzt die Polizei auf...