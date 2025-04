Postplatz in Aue bekommt ein 24-Stunden-Geschäft: Das plant der Betreiber

In Aue eröffnet bald ein neuer Laden - ganz ohne Personal. Ein junger Erzgebirger bringt ein Automatengeschäft an den Postplatz. Wann es losgehen soll und was den Kunden geboten wird.

Rund um die Uhr einkaufen: Das soll in Kürze in einem neuen Geschäft am Postplatz in Aue möglich sein. Ein junger Erzgebirger will dort einen 24-Stunden-Laden eröffnen. Was geplant ist, erklärt „Freie Presse".