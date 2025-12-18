Premiere im Erzgebirge: So soll der erste Adventsmarkt der Händler laufen

Auf dem Altmarkt von Aue sind die Buden schon aufgebaut für eine Premiere am Wochenende. Dann findet der erste Adventsmarkt statt, den die Innenstadthändler veranstalten. Was Besucher erwartet.

Es ist wie vor jeder Premiere: Die Spannung steigt. Das ist für die Auer Innenstadthändler so, weil am Wochenende zum ersten Mal ihr eigener Adventsmarkt stattfindet. Dafür sind die Buden auf dem Altmarkt schon aufgebaut. Sie wurden vom städtischen Betriebshof nach dem Raachermannelmarkt vom Carolateich hierher umgesetzt. Es ist wie vor jeder Premiere: Die Spannung steigt. Das ist für die Auer Innenstadthändler so, weil am Wochenende zum ersten Mal ihr eigener Adventsmarkt stattfindet. Dafür sind die Buden auf dem Altmarkt schon aufgebaut. Sie wurden vom städtischen Betriebshof nach dem Raachermannelmarkt vom Carolateich hierher umgesetzt.