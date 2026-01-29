MENÜ
  • Pro und Kontra: Recht auf Teilzeit einschränken? Das sagen zwei Redakteure aus dem Erzgebirge

Teile der CDU wollen das Recht auf Teilzeit einschränken – und haben damit eine Debatte ausgelöst.
Teile der CDU wollen das Recht auf Teilzeit einschränken – und haben damit eine Debatte ausgelöst.
Meinung
Aue
Pro und Kontra: Recht auf Teilzeit einschränken? Das sagen zwei Redakteure aus dem Erzgebirge
Von Ulrike Abraham und Kjell Riedel
Geht es nach Teilen der CDU, hat künftig nur Anspruch auf Teilzeit, wer Kinder erzieht, Angehörige pflegt oder eine Weiterbildung macht. Begründung: „Lifestyle-Teilzeit“ belaste die Wirtschaft. Eine gute Idee? Zwei „Freie Presse“-Redakteure sind da unterschiedlicher Meinung.

Es ist höchste Zeit, das Thema Teilzeit neu zu diskutieren. Die aktuelle Rechtslage beschert vielen Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzliche Probleme und belastet die verbleibenden Vollzeitkräfte.
