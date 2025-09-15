Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Prominenter Besuch im Erzgebirge: Tierpfleger Jörg Gräser erzählt in Aue Tiergeschichten

Jörg Gräser (r.) mit Stefanie und Benny Riech aus Neukirchen im Auer Zoo der Minis.
Jörg Gräser (r.) mit Stefanie und Benny Riech aus Neukirchen im Auer Zoo der Minis. Bild: Ramona Schwabe
Jörg Gräser (r.) mit Stefanie und Benny Riech aus Neukirchen im Auer Zoo der Minis.
Jörg Gräser (r.) mit Stefanie und Benny Riech aus Neukirchen im Auer Zoo der Minis. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Prominenter Besuch im Erzgebirge: Tierpfleger Jörg Gräser erzählt in Aue Tiergeschichten
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Aue sind am Wochenende 65 Jahre Tiergarten und 30 Jahre Zoo der Minis gefeiert worden – mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Und es gab einen prominenten Gast.

Einer der prominentesten Tierpfleger Deutschlands hat am Sonntag in Aue Geschichten aus seinem Leben erzählt, die im Buch „Gräsers Tiergeschichten“ veröffentlicht sind. Gemeint ist Jörg Gräser, der jahrelang Raubtierpfleger im Zoo Leipzig war und durch die MDR-Sendung „Elefant, Tiger und Co.“ bekannt wurde. Er ist Gast gewesen beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
5 min.
Jungtier-Boom in Tierpark im Erzgebirge pünktlich vor großem Fest
Gleich bei fünf Arten im Auer Zoo der Minis hat es in den vergangenen Wochen Nachwuchs gegeben.
Im Auer Zoo der Minis wuselt es gerade besonders. Zahlreiche Tierbabys haben das Licht der Welt erblickt. Der Boom bei den Jungtieren kommt dem Tierpark genau recht vor einem großen Fest.
Heike Mann
11.09.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Einkaufsnacht, Naturmarkt – und Jörg Gräser kommt
Jörg Gräser liest zum Tierparkfest in Aue aus seinem Buch.
Ob Tierparkfest, Einkaufsnacht oder Tage des historischen Handwerks: Am Wochenende warten im Erzgebirge zahlreiche Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat sechs Tipps parat.
unseren Redakteuren
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:23 Uhr
3 min.
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel