Prominenter Besuch im Erzgebirge: Tierpfleger Jörg Gräser erzählt in Aue Tiergeschichten

Aue
In Aue sind am Wochenende 65 Jahre Tiergarten und 30 Jahre Zoo der Minis gefeiert worden – mit einem bunten Programm für Groß und Klein. Und es gab einen prominenten Gast.
Einer der prominentesten Tierpfleger Deutschlands hat am Sonntag in Aue Geschichten aus seinem Leben erzählt, die im Buch „Gräsers Tiergeschichten“ veröffentlicht sind. Gemeint ist Jörg Gräser, der jahrelang Raubtierpfleger im Zoo Leipzig war und durch die MDR-Sendung „Elefant, Tiger und Co.“ bekannt wurde. Er ist Gast gewesen beim...
