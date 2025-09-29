Pyrotechnik bei Spiel von Erzgebirge Aue verletzt Besucher – Polizei ermittelt

Beim Heimspiel des FC Erzgebirge Aue am Wochenende sind einige Besucher im Gästeblock verletzt worden. Schuld waren Bengalos und Böller.

Sie wollten ein spannendes Drittligaspiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem TSV 1860 München vor Ort am vergangenen Wochenende erleben. Doch im Gästeblock sind von Unbekannten illegal Bengalos und Böller gezündet worden, wodurch mehrere Zuschauer verletzt wurden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Deren Angaben nach...