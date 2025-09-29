Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Pyrotechnik bei Spiel von Erzgebirge Aue verletzt Besucher – Polizei ermittelt

Pyrotechnik im Auer Stadion verletzte Menschen, teilt die Polizei mit.
Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa/Archiv
Pyrotechnik im Auer Stadion verletzte Menschen, teilt die Polizei mit.
Aue
Pyrotechnik bei Spiel von Erzgebirge Aue verletzt Besucher – Polizei ermittelt
Von Jakob Nützler
Beim Heimspiel des FC Erzgebirge Aue am Wochenende sind einige Besucher im Gästeblock verletzt worden. Schuld waren Bengalos und Böller.

Sie wollten ein spannendes Drittligaspiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem TSV 1860 München vor Ort am vergangenen Wochenende erleben. Doch im Gästeblock sind von Unbekannten illegal Bengalos und Böller gezündet worden, wodurch mehrere Zuschauer verletzt wurden. Das teilt die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Deren Angaben nach...
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
19.09.2025
3 min.
Attacke auf Fans des FSV Zwickau im Erzgebirge: Durchsuchungen bei Verdächtigen
Der Gästebereich im Beierfelder Stadion. Da hatte sich im Juni der Angriff ereignet.
Im Juni sind bei einem Nachwuchsspiel in Beierfeld mehrere Menschen von Angreifern durch Schläge und Tritte verletzt worden. Die Ermittler der Kripo konzentrieren sich auf die aktive Fanszene des FC Erzgebirge Aue.
Kjell Riedel
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
26.09.2025
5 min.
Dauer-Brennpunkt Postplatz im Erzgebirge jetzt entschärft? Polizei ermittelt Rädelsführer
Blick auf den Postplatz in Aue: Immer wieder war es hier zu Straftaten gekommen. Zuletzt hat sich die Lage spürbar beruhigt.
In den vergangenen Jahren kam es auf und rund um den Auer Postplatz oft zu Straftaten. Nun ist der Polizei offenbar ein entscheidender Erfolg gelungen.
Irmela Hennig
