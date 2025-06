Quintett raubt Zigaretten aus Discounter in Aue

Der Gesamtwert der Beute lag bei mehreren Hundert Euro. Die Markt-Mitarbeiter kamen mit dem Schrecken davon.

Aue-Bad Schlema.

Fünf Männer haben am Mittwochvormittag aus einem Discounter an der Talstraße in Aue Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro geraubt. Laut Polizei haben die fünf unbekannten Täter bei der Tat verschiedene Rollen eingenommen. Drei blockierten demnach kurz vor 9 Uhr die Sicht der Markt-Mitarbeiter auf eine unbesetzte Kasse, der vierte Mann stahl an besagter Kasse mehrere Dutzend Schachteln Zigaretten aus einem geschlossenen Warenregal, der fünfte wiederum hinderte die Verkäuferin daran, den vierten Mann zu stellen, als diese den Diebstahl bemerkt hatte. Die Täter flüchteten, die Mitarbeiter des Marktes blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Geschehens. (kru) Zeugentelefon 03771 120