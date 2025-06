Quintett raubt Zigaretten aus Discounter in Bad Schlema - Polizei ermittelt

Der Gesamtwert der Beute lag bei mehreren Hundert Euro. Die Markt-Mitarbeiter kamen mit dem Schrecken davon.

Fünf Männer haben am Mittwochvormittag aus dem Discounter an der Auer Talstraße in Bad Schlema Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro geraubt. Laut Polizei haben die fünf unbekannten Täter bei der Tat verschiedene Rollen eingenommen.