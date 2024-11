Raachermannelmarkt in Aue öffnet: Das erwartet Besucher auf dem Weihnachtsmarkt

In wenigen Tagen startet in Aue der Raachermannelmarkt. Was ist neu? Was wird kulinarisch geboten? Und welches Programm ist geplant? Die „Freie Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Es weihnachtet schon. In Kürze eröffnet in Aue der Raachermannelmarkt – diesmal wieder am Carolateich. Was Besucher vorab wissen müssen, erklärt die „Freie Presse“. Es weihnachtet schon. In Kürze eröffnet in Aue der Raachermannelmarkt – diesmal wieder am Carolateich. Was Besucher vorab wissen müssen, erklärt die „Freie Presse“.