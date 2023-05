Raachermannl: 100 Unikate zu Aues Stadtgeburtstag

Der Räuchermann, den Danny Weber in die Hand nimmt, ist Nummer Null, der Prototyp für eine Edition von 100 Stück, aufgelegt zum 850. Geburtstag von Aue. Weber ist Stadtrat und Geschäftsmann in Aue. Er hatte die Idee für das Raachermannl. "Es sollte etwas Besonderes sein, etwas, was in Jahren danach noch an das Stadtjubiläum erinnert. Und ich...