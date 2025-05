„Reden hilft auch nicht mehr“: Das sagen Mitarbeiter der insolventen Weberei Curt Bauer im Erzgebirge

Spätestens am 31. Juli gehen in dem Traditionsbetrieb Curt Bauer in Aue die Lichter aus, aber schon jetzt sind viele Mitarbeiter auf der Suche nach neuen Jobs. Öffentlich äußern will sich kaum einer.

Als Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch vor zwei Wochen das Ende der Curt Bauer GmbH in Aue verkündete, dankte er den rund 90 Mitarbeitern, die am Ende noch übrig waren, für ihren Einsatz in den zurückliegenden Monaten. Er könne nachvollziehen, dass die Enttäuschung in der Belegschaft groß sei. „Am Engagement der Mitarbeitenden hat es... Als Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch vor zwei Wochen das Ende der Curt Bauer GmbH in Aue verkündete, dankte er den rund 90 Mitarbeitern, die am Ende noch übrig waren, für ihren Einsatz in den zurückliegenden Monaten. Er könne nachvollziehen, dass die Enttäuschung in der Belegschaft groß sei. „Am Engagement der Mitarbeitenden hat es...