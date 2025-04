Reizgas an Bushaltestelle versprüht? Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Aue

Offenbar bei einem Streit mehrerer Personen hat eine Unbeteiligte Augenreizungen davongetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aue.

Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag an einer Bushaltestelle an der Poststraße in Aue ereignet hat. Demnach sind dort Personen in Streit geraten. In dessen Folge hat einer der Beteiligten offenbar Reizgas zum Einsatz gebracht. Dadurch erlitt eine 20-jährige Frau Augenreizungen. Sie brachte den Vorfall zur Anzeige. Der etwa 20 Jahre alte, circa 1,60 Meter große Täter mit hellbrauner Jacke soll in einen Bus der Linie 383 eingestiegen sein. Weitere Zeugen, die das Geschehen nahe der Rossmann-Filiale möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zum Täter bzw. zu den in den Disput verwickelten Personen geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Aue zu melden: Telefon 03771 120. (af)