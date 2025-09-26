„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an

In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.

Das Thermometer zeigt 10 Grad Celsius, es ist kühl und der Himmel bewölkt. Trotzdem bildet sich am Freitagmorgen vor dem „Freie Presse“-Shop in Aue am Postplatz eine Schlange. Der Grund: Diese Woche war bekannt geworden, dass Roland Kaiser auf seiner deutschlandweiten Open-Air-Tour überraschend 2026 ein Zusatzkonzert in Schwarzenberg gibt.... Das Thermometer zeigt 10 Grad Celsius, es ist kühl und der Himmel bewölkt. Trotzdem bildet sich am Freitagmorgen vor dem „Freie Presse“-Shop in Aue am Postplatz eine Schlange. Der Grund: Diese Woche war bekannt geworden, dass Roland Kaiser auf seiner deutschlandweiten Open-Air-Tour überraschend 2026 ein Zusatzkonzert in Schwarzenberg gibt....