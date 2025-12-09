MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Rührende Schicksale: Tierheim im Erzgebirge sucht für diese Tiere jetzt Hilfe

Annabell Freiwald vom Tierheim Bockau mit Elora. Die Hündin sucht ein neues Zuhause.
Annabell Freiwald vom Tierheim Bockau mit Elora. Die Hündin sucht ein neues Zuhause. Bild: Anna Neef
Diese drei Vierbeiner suchen ein Zuhause (v. l.): Dobermann-Dame Nala, Promenaden-Mischung Bella und Retriever-Mix Elora.
Diese drei Vierbeiner suchen ein Zuhause (v. l.): Dobermann-Dame Nala, Promenaden-Mischung Bella und Retriever-Mix Elora. Bild: montage: Freiwald/Verein
Dracula und Dagobert sind dicke Kumpels. Eine Vermittlung ist daher nur im Doppelpack möglich.
Dracula und Dagobert sind dicke Kumpels. Eine Vermittlung ist daher nur im Doppelpack möglich. Bild: montage: Freiwald/Verein
Annabell Freiwald vom Tierheim Bockau mit Elora. Die Hündin sucht ein neues Zuhause.
Annabell Freiwald vom Tierheim Bockau mit Elora. Die Hündin sucht ein neues Zuhause. Bild: Anna Neef
Diese drei Vierbeiner suchen ein Zuhause (v. l.): Dobermann-Dame Nala, Promenaden-Mischung Bella und Retriever-Mix Elora.
Diese drei Vierbeiner suchen ein Zuhause (v. l.): Dobermann-Dame Nala, Promenaden-Mischung Bella und Retriever-Mix Elora. Bild: montage: Freiwald/Verein
Dracula und Dagobert sind dicke Kumpels. Eine Vermittlung ist daher nur im Doppelpack möglich.
Dracula und Dagobert sind dicke Kumpels. Eine Vermittlung ist daher nur im Doppelpack möglich. Bild: montage: Freiwald/Verein
Aue
Rührende Schicksale: Tierheim im Erzgebirge sucht für diese Tiere jetzt Hilfe
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Tierheim Bockau hoffen mehrere Hunde und Katzen auf einen Neuanfang. Einige von ihnen haben schwierige Zeiten hinter sich.

Die Grundkommandos sind ausbaufähig. Doch böse sein kann Elora keiner. Treu und brav sitzt sie vor jedem Zweibeiner, der ihr Gehege betritt. Mit großen Augen bettelt der weiße Retriever-Mix um Aufmerksamkeit – und Kekse. Die Verfressenheit sieht man Elora an. „Ein bisschen abspecken könnte sie gern“, sagt Annabell Freiwald vom Tierheim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
4 min.
Erste Hilfe am Hund: DRK im Erzgebirge startet besondere Kursreihe - das sagen die Teilnehmer
Seelenruhig lässt sich Schäferhund-Mischling Juri von Frauchen Conny Müller zu Anschauungszwecken einen Pfotenverband anlegen. Links daneben ein Hunde-Dummy.
Wie ist einem Vierbeiner in Not zu helfen? Von Wundversorgung über Verbandstechnik bis zur Wiederbelebung des treuen Begleiters reichte der Kurs in Aue. Es war erst der zweite seiner Art.
Anna Neef
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
02.08.2025
3 min.
Welpenalarm: Dieses Tierheim im Erzgebirge mischt jetzt eine siebenköpfige Rasselbande auf
Nele Hartmann liebt Tiere. Die Rasselbande im Bockauer Tierheim hat es ihr besonders angetan.
Der Tierschutzverein Aue-Schwarzenberg hat sein blaues Wunder erlebt. Mischlingshündin Linda trug ein süßes Geheimnis mit sich herum. Nun herrscht in Bockau Ausnahmezustand.
Anna Neef
06:55 Uhr
2 min.
Sonne und Nebel – Wetter bleibt meist trocken
Bis in die Morgenstunden ist noch mit Nebel zu rechnen. (Symbolbild)
Frost am Morgen, milde zehn Grad am Tag: In Mitteldeutschland können ein paar Regionen heute auf Sonne hoffen, in anderen bleibt es eher trüb.
06:40 Uhr
2 min.
KI in Werbung: New York will Hinweis - Gegenwind von Trump
Donald Trump will KI-Gesetze einzelner Bundesstaaten eindämmen. (Archivbild)
In Werbung tauchen inzwischen komplett von KI generierte Personen auf. Der Bundesstaat New York schreibt als erster Transparenz vor. Donald Trump könnte das kippen.
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel