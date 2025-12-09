Rührende Schicksale: Tierheim im Erzgebirge sucht für diese Tiere jetzt Hilfe

Im Tierheim Bockau hoffen mehrere Hunde und Katzen auf einen Neuanfang. Einige von ihnen haben schwierige Zeiten hinter sich.

Die Grundkommandos sind ausbaufähig. Doch böse sein kann Elora keiner. Treu und brav sitzt sie vor jedem Zweibeiner, der ihr Gehege betritt. Mit großen Augen bettelt der weiße Retriever-Mix um Aufmerksamkeit – und Kekse. Die Verfressenheit sieht man Elora an. „Ein bisschen abspecken könnte sie gern“, sagt Annabell Freiwald vom Tierheim...