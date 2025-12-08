„Schlechteste Mannschaft der letzten 25 Jahre“: Fans von Erzgebirge Aue enttäuscht nach verschenktem Heimsieg

Die Durststrecke des FC Erzgebirge Aue geht weiter. Das Team vermasselte am Sonntagabend gegen den FC Ingolstadt in der Nachspielzeit den Sieg – und das in Überzahl. Die Sorgen unter den Fans sind groß.

Überzeugend war der Auftritt des FC Erzgebirge Aue gegen den FC Ingolstadt im Flutlichtspiel am Sonntagabend nicht. Doch am Ende der regulären Spielzeit führten die Veilchen durch Tore von Marvin Stefaniak (48. Minute) und Jonah Fabisch (79.) mit 2:1. Dann jedoch kam es, wie es kommen musste. Den Ingolstädtern gelang in der ersten Minute der... Überzeugend war der Auftritt des FC Erzgebirge Aue gegen den FC Ingolstadt im Flutlichtspiel am Sonntagabend nicht. Doch am Ende der regulären Spielzeit führten die Veilchen durch Tore von Marvin Stefaniak (48. Minute) und Jonah Fabisch (79.) mit 2:1. Dann jedoch kam es, wie es kommen musste. Den Ingolstädtern gelang in der ersten Minute der...