Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • „Schlechteste Mannschaft der letzten 25 Jahre“: Fans von Erzgebirge Aue enttäuscht nach verschenktem Heimsieg

Die Sorgen unter den Fans sind groß.
Die Sorgen unter den Fans sind groß. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Gesenkter Kopf, nachdenklicher Blick: FCE-Cheftrainer Jens Härtel ist die Enttäuschung deutlich anzusehen.
Gesenkter Kopf, nachdenklicher Blick: FCE-Cheftrainer Jens Härtel ist die Enttäuschung deutlich anzusehen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
FCE-Fan Simone Stubenrauch aus Waschleithe ist massiv enttäuscht.
FCE-Fan Simone Stubenrauch aus Waschleithe ist massiv enttäuscht. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Thomas Nestler aus Crottendorf hat mit seinem Sohn Theo das FCE-Spiel in Aue besucht.
Thomas Nestler aus Crottendorf hat mit seinem Sohn Theo das FCE-Spiel in Aue besucht. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Sorgen unter den Fans sind groß.
Die Sorgen unter den Fans sind groß. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Gesenkter Kopf, nachdenklicher Blick: FCE-Cheftrainer Jens Härtel ist die Enttäuschung deutlich anzusehen.
Gesenkter Kopf, nachdenklicher Blick: FCE-Cheftrainer Jens Härtel ist die Enttäuschung deutlich anzusehen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
FCE-Fan Simone Stubenrauch aus Waschleithe ist massiv enttäuscht.
FCE-Fan Simone Stubenrauch aus Waschleithe ist massiv enttäuscht. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Thomas Nestler aus Crottendorf hat mit seinem Sohn Theo das FCE-Spiel in Aue besucht.
Thomas Nestler aus Crottendorf hat mit seinem Sohn Theo das FCE-Spiel in Aue besucht. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
„Schlechteste Mannschaft der letzten 25 Jahre“: Fans von Erzgebirge Aue enttäuscht nach verschenktem Heimsieg
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Durststrecke des FC Erzgebirge Aue geht weiter. Das Team vermasselte am Sonntagabend gegen den FC Ingolstadt in der Nachspielzeit den Sieg – und das in Überzahl. Die Sorgen unter den Fans sind groß.

Überzeugend war der Auftritt des FC Erzgebirge Aue gegen den FC Ingolstadt im Flutlichtspiel am Sonntagabend nicht. Doch am Ende der regulären Spielzeit führten die Veilchen durch Tore von Marvin Stefaniak (48. Minute) und Jonah Fabisch (79.) mit 2:1. Dann jedoch kam es, wie es kommen musste. Den Ingolstädtern gelang in der ersten Minute der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
22:25 Uhr
2 min.
Aue nur 2:2 trotz Überzahl: War es das für Coach Härtel?
Jens Härtel, Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue, steht mächtig unter Druck. (Archivbild)
Von Aue-Trainer Härtel wurde für das Match gegen Ingolstadt ein Sieg verlangt. Der gelingt nicht, und das mit einem Mann mehr. Was hat das nun für Folgen für den Trainer?
07.12.2025
4 min.
Trotz 60 Minuten Überzahl: Erzgebirge Aue verschlampt Heimsieg gegen Ingolstadt
Aus und vorbei. Der FC Erzgebirge Aue muss sich im Heimspiel gegen Ryan Malones Ex-Verein FC Ingolstadt mit einem Zähler begnügen - trotz Überzahl.
Elf Veilchen verpassen gegen zehn Ingolstädter einen Heimsieg. In der Nachspielzeit lässt sich die Härtel-Elf einen Dreier aus der Hand nehmen. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel