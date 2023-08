Schneeberger Filzteich: Nach Badeverbot wegen Blaualgen beginnt die Suche nach der Ursache

Seit Wochenanfang gibt es für das Strandbad am Filzteich ein offizielles Badeverbot. Der Grund sind Blaualgen, die sich in dem See vermehrt haben. Diese Bakterien befinden sich überall in Gewässern und sind bei einer normalen Konzentration ungefährlich. Gefährlich können sie aber werden, wenn sie sich stark vermehren. Doch wie geht es jetzt...