„Schöner als der in Leipzig“: Jetzt steht doch ein Baum auf dem Auer Altmarkt – Was Passanten dazu meinen

Am Montag hatte es beim Transport des Weihnachtsbaums für den Auer Altmarkt eine Panne gegeben. Er war zerbrochen. Nun gab es einen erneuten Anlauf. Hat der Auer Altmarkt jetzt einen Baum?

Am Montag hatte es beim Abholen des Weihnachtsbaumes für den Auer Altmarkt eine Panne gegeben: Seine Spitze war beim Absenken auf den Tieflader abgebrochen, der Baum endete als Feuerholz. Das hatte dem städtischen Betriebshof viel Häme in den sozialen Netzwerken eingebracht. Aber die Stadtverwaltung bleibt dabei: Die Mitarbeiter haben alles...