  • „Schöner als der in Leipzig“: Jetzt steht doch ein Baum auf dem Auer Altmarkt – Was Passanten dazu meinen

Der Baum für den Auer Altmarkt steht. Er wurde Freitagnachmittag gebracht.
Der Baum für den Auer Altmarkt steht. Er wurde Freitagnachmittag gebracht. Bild: Niko Mutschmann
Zuvor wurde er auf einem Tieflader antransportiert.
Zuvor wurde er auf einem Tieflader antransportiert. Bild: Niko Mutschmann
Die Douglasie kommt von einem Grundstück im Auer Wohngebiet Eichert.
Die Douglasie kommt von einem Grundstück im Auer Wohngebiet Eichert. Bild: Niko Mutschmann
Aue
„Schöner als der in Leipzig“: Jetzt steht doch ein Baum auf dem Auer Altmarkt – Was Passanten dazu meinen
Von Heike Mann
Am Montag hatte es beim Transport des Weihnachtsbaums für den Auer Altmarkt eine Panne gegeben. Er war zerbrochen. Nun gab es einen erneuten Anlauf. Hat der Auer Altmarkt jetzt einen Baum?

Am Montag hatte es beim Abholen des Weihnachtsbaumes für den Auer Altmarkt eine Panne gegeben: Seine Spitze war beim Absenken auf den Tieflader abgebrochen, der Baum endete als Feuerholz. Das hatte dem städtischen Betriebshof viel Häme in den sozialen Netzwerken eingebracht. Aber die Stadtverwaltung bleibt dabei: Die Mitarbeiter haben alles...
