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Bei einem Unfall in Albernau hat es drei Verletzte gegeben.
Bei einem Unfall in Albernau hat es drei Verletzte gegeben. Foto: Niko Mutschmann
Bei einem Unfall in Albernau hat es drei Verletzte gegeben.
Bei einem Unfall in Albernau hat es drei Verletzte gegeben. Foto: Niko Mutschmann
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Schwerer Unfall im Erzgebirge: Drei Menschen müssen ins Krankenhaus
Von Niko Mutschmann
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Auf der Bockauer Straße in Albernau sind zwei Autos zusammengestoßen. Drei Menschen wurden verletzt.

Am frühen Freitagnachmittag ist es im Zschorlauer Ortsteil Albernau zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 13.45 Uhr stießen auf der Bockauer Straße zwei Autos (VW und Mitsubishi) aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve zusammen. Dabei wurden drei Menschen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
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