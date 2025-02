Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: Microcar demoliert - Feuerwehr befreit verletzte Mädchen

In Schneeberg ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden drei Personen verletzt, darunter zwei Jugendliche.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen an einer Ampel-Kreuzung in Schneeberg ereignet. Dabei sind drei Personen verletzt worden, darunter zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen.