Sechs Minuten dann war alles weg – Erzgebirge Aue erlebt einen Rekordverkauf im Jubiläumsjahr

Die ersten 1000 Jubiläums-Sondertrikots zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren ganz schnell vergriffen. Deshalb legt der FC Erzgebirge Aue jetzt noch einmal 946 Stück nach.

Damit hatte wohl keiner gerechnet: Die stark limitierten Sondertrikots des FC Erzgebirge Aue zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Fanshopleiterin Simone Adler: „Die ersten 500 Trikots haben wir exklusiv an Mitglieder verkauft. In nicht ganz drei Stunden waren alle weg.“ Damit hatte wohl keiner gerechnet: Die stark limitierten Sondertrikots des FC Erzgebirge Aue zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Fanshopleiterin Simone Adler: „Die ersten 500 Trikots haben wir exklusiv an Mitglieder verkauft. In nicht ganz drei Stunden waren alle weg.“