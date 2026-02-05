MENÜ
  • Sechs Minuten dann war alles weg – Erzgebirge Aue erlebt einen Rekordverkauf im Jubiläumsjahr

FCE Fanshop-Chefin Simone Adler mit einem der Sondertrikots.
Bild: Katja Lippmann-Wagner
FCE Fanshop-Chefin Simone Adler mit einem der Sondertrikots.
FCE Fanshop-Chefin Simone Adler mit einem der Sondertrikots. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Sechs Minuten dann war alles weg – Erzgebirge Aue erlebt einen Rekordverkauf im Jubiläumsjahr
Von Katja Lippmann-Wagner
Die ersten 1000 Jubiläums-Sondertrikots zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren ganz schnell vergriffen. Deshalb legt der FC Erzgebirge Aue jetzt noch einmal 946 Stück nach.

Damit hatte wohl keiner gerechnet: Die stark limitierten Sondertrikots des FC Erzgebirge Aue zum 80-jährigen Vereinsjubiläum waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Fanshopleiterin Simone Adler: „Die ersten 500 Trikots haben wir exklusiv an Mitglieder verkauft. In nicht ganz drei Stunden waren alle weg.“
