Sexualforscher zu Erotik-Ferienwohnungen im Erzgebirge: „BDSM ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Schönheide. Neue Sado-Maso-Ferienwohnungen in Schönheide sorgen für Diskussionsstoff. Gehört so etwas in einen kleinen Ort? Darüber hat die „Freie Presse“ mit Sexualforscher Heinz-Jürgen Voß gesprochen. Er sagt: Die Menschen stünden heute offener zu ihren sexuellen Interessen.

„Freie Presse": Für wie besonders - oder auch nicht - halten Sie das Angebot einer BDSM-Ferienwohnung in einem kleinen Ort wie Schönheide?