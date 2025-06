Skiarena Eibenstock begeistert mit spätem Winterspaß im Frühling

Rodeln im Frühling? Im Erzgebirge wurde es möglich. Altschnee lockte zahlreiche Besucher zur Skiarena Eibenstock. Die Frage nach einer Wiederholung der Aktion bleibt spannend.

Ein Hauch von Winter mitten im Frühling: In der Skiarena Eibenstock lockte am Wochenende eine ungewöhnliche „Frühlings-Rodelbahn“ zahlreiche Besucher an. Auf einer 100 Meter langen und fünf Meter breiten Piste aus 1000 Kubikmetern Altschnee konnten sich Gäste mit Zipfelbobs vergnügen – kleinen Plasteschlitten mit Steuerknüppel, die an...