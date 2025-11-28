Skilift im Erzgebirge: Beschneit wird schon, Saison startet aber später

Der Alpine Ski- und Sportverein Lößnitz sorgt jetzt schon dafür, dass die Saison bald starten kann. Dafür wurden Depots aus Schnee angelegt.

Wer ganz oben an der Bergstation des Skilifts in Lößnitz steht, hat einen fantastischen Ausblick über das Tal der Mulde und die Bergstadt. Liegt ordentlich Schnee und ist der Lift in Betrieb, kann man vom Hirnschädel, so heißt der Höhenzug südöstlich von Lößnitz, auf einer 500 Meter langen Abfahrt hinab wedeln und überwindet dabei 100...