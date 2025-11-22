Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt

Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird. Bild: Niko Mutschmann
Der Skihang des Skipots Potůčky erhält eine Packung Kunstschnee.
Der Skihang des Skipots Potůčky erhält eine Packung Kunstschnee. Bild: Niko Mutschmann
Mittelfristig setzt Marek Plachý auf den kompletten Austausch der Schneelanzen durch Schneekanonen.
Mittelfristig setzt Marek Plachý auf den kompletten Austausch der Schneelanzen durch Schneekanonen. Bild: Niko Mutschmann
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird.
Marek Plachý (54) ist optimistisch, dass die Geduld der Wintersportler nicht mehr lange strapaziert wird. Bild: Niko Mutschmann
Der Skihang des Skipots Potůčky erhält eine Packung Kunstschnee.
Der Skihang des Skipots Potůčky erhält eine Packung Kunstschnee. Bild: Niko Mutschmann
Mittelfristig setzt Marek Plachý auf den kompletten Austausch der Schneelanzen durch Schneekanonen.
Mittelfristig setzt Marek Plachý auf den kompletten Austausch der Schneelanzen durch Schneekanonen. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Skisaison im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Circa 60 Skilifte gibt es im Erzgebirge. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?

Vorfreude - Webcams sei Dank! Die Zauberer in den Skigebieten des Erzgebirges ackern seit Donnerstag an der besten Packung Kunstschnee auf den Pisten. Die Schneekanonen und Lanzen laufen am Fichtelberg, dem tschechischen Klínovec und auch am Eibenstocker Adlerfelsen - bei stabilen Minusgraden und einem ersten Hauch Winter. "Wir sehen uns im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
08:00 Uhr
8 min.
Die Elefantenflüsterin von Chiang Mai
Saengduean "Lek" Chailert verbringt täglich viel Zeit mit ihren Elefanten.
Lek Chailert ist Thailands Elefantenflüsterin. Mit Liebe, Geduld und sanften Schlafliedern heilt sie nahe Chiang Mai traumatisierte Tierseelen. Zu Besuch bei einer außergewöhnlichen Frau.
Carola Frentzen, dpa
08:00 Uhr
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
22.11.2025
2 min.
Brand in Seniorenheim in Plauen: Ein Toter und sechs Verletzte
Update
Das Seniorenheim Sonnenhof in Plauen musste am späten Samstagnachmittag teils evakuiert werden.
Beim Feuer am späten Samstagnachmittag in der Awo-Einrichtung Sonnenhof am Kastanienweg ist ein 81-Jähriger gestorben. Sechs Personen wurden verletzt. Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel