  • Skurriler Wettbewerb im Erzgebirge: „De grauliche Greta“ ist der hässlichste Weihnachtsbaum

Der hässlichste Weihnachtbaum steht in Sosa. Damit hat Ralf Döhler den skurrilen Wettbewerb gewonnen. Darüber freuen sich auch die Töchter Emma (links) und Lena.
„De grauliche Greta“ ist der hässlichste Weihnachtsbaum. Er steht bei Familie Döhler in Sosa.
Auch bei Tageslicht sieht „de grauliche Greta“, der Siegerbaum von Familie Döhler in Sosa, nicht viel besser aus.
Alles andersrum: Cheforganisator Thomas Frölich mit den Pokalen. Der Sieger erhält den kleinsten, der Bummelletzte den größten.
„De grauliche Greta“ ist der hässlichste Weihnachtsbaum. Er steht bei Familie Döhler in Sosa.
Auch bei Tageslicht sieht „de grauliche Greta“, der Siegerbaum von Familie Döhler in Sosa, nicht viel besser aus.
Alles andersrum: Cheforganisator Thomas Frölich mit den Pokalen. Der Sieger erhält den kleinsten, der Bummelletzte den größten.
Skurriler Wettbewerb im Erzgebirge: „De grauliche Greta“ ist der hässlichste Weihnachtsbaum
Von Heike Mann
Kein Traum, sondern eher ein Albtraum von einem Baum – damit bewirbt man sich bei einem schrägen Wettbewerb, der in Sosa erfunden wurde. Tausende stimmten ab. Jetzt ist der hässlichste Weihnachtsbaum gekürt.

„E Draam der Baam“, also ein Traum der Baum, steht auf der Internetseite von „Haeweibau“. Dahinter verbirgt sich der skurrile Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum (Haeweibau). Wohl eher ein Albtraum sind auch in diesem Jahr die 25 Wettbewerbsbäume, die entweder krumm gewachsen sind, kaum einen Zweig am Stamm haben oder so...
