Skurriler Wettbewerb im Erzgebirge: „De grauliche Greta“ ist der hässlichste Weihnachtsbaum

Kein Traum, sondern eher ein Albtraum von einem Baum – damit bewirbt man sich bei einem schrägen Wettbewerb, der in Sosa erfunden wurde. Tausende stimmten ab. Jetzt ist der hässlichste Weihnachtsbaum gekürt.

„E Draam der Baam", also ein Traum der Baum, steht auf der Internetseite von „Haeweibau". Dahinter verbirgt sich der skurrile Wettbewerb um den hässlichsten Weihnachtsbaum (Haeweibau). Wohl eher ein Albtraum sind auch in diesem Jahr die 25 Wettbewerbsbäume, die entweder krumm gewachsen sind, kaum einen Zweig am Stamm haben oder so...