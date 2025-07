So lief der Bergstreittag in Schneeberg: Bergparade, Genussmeile und „Glück auf“-Gesänge

Für die Schneeberger ist der Bergstreittag ein Feiertag, auch wenn er auf einen Wochentag fällt. Und so waren schon vom Dienstagvormittag an viele Leute in der Innenstadt auf den Beinen, auch von weit her.

Die Bergstadt Schneeberg feiert jedes Jahr am 22. Juli den Bergstreittag. Damit wird an den erfolgreichen Kampf der Bergleute um gerechten Lohn im Jahr 1471 erinnert. Traditionell findet dazu am Abend die Bergparade mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Abschluss statt. Doch schon am Dienstagvormittag waren zahlreiche Gäste in der... Die Bergstadt Schneeberg feiert jedes Jahr am 22. Juli den Bergstreittag. Damit wird an den erfolgreichen Kampf der Bergleute um gerechten Lohn im Jahr 1471 erinnert. Traditionell findet dazu am Abend die Bergparade mit 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Abschluss statt. Doch schon am Dienstagvormittag waren zahlreiche Gäste in der...