„So was hatten wir auch noch nicht“: Panne beim Fällen von Weihnachtsbaum im Erzgebirge

Die Stadt Aue-Bad Schlema hatte sich über den von einem Unternehmer gespendeten Baum gefreut. Doch nun braucht es einen neuen. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist.

Die Weihnachtsbäume für den Altmarkt und den Postplatz in Aues Innenstadt sollten am Montag aufgestellt werden. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes hatten sich zeitig am Morgen an der Prof.-Richard-Beck-Straße eingefunden, um den vom Auer Unternehmer Thomas Ketzer gespendeten Baum zu schneiden und abzutransportieren. Kran und Tieflader... Die Weihnachtsbäume für den Altmarkt und den Postplatz in Aues Innenstadt sollten am Montag aufgestellt werden. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes hatten sich zeitig am Morgen an der Prof.-Richard-Beck-Straße eingefunden, um den vom Auer Unternehmer Thomas Ketzer gespendeten Baum zu schneiden und abzutransportieren. Kran und Tieflader...