Regionale Nachrichten und News
  Solar-Firma aus dem Erzgebirge wächst rasant und investiert Millionensumme

So soll der Neubau von Clen-Solar im Gewerbegebiet Schneeberg aussehen. Bild: Ardoris GmbH Architekten und Ingenieure
So soll der Neubau von Clen-Solar im Gewerbegebiet Schneeberg aussehen. Bild: Ardoris GmbH Architekten und Ingenieure
Solar-Firma aus dem Erzgebirge wächst rasant und investiert Millionensumme
Von Heike Mann
Aus drei Mitarbeitern wurde ein Team von 50: Clen-Solar aus Aue wächst seit einigen Jahren rasant. Selbst das Dach des Erzgebirgsstadions hat die Firma schon mit Solarpanels ausgerüstet. Jetzt fließt eine Millionensumme in einen Neubau.

Als die Firma Clen-Solar 2008 in Aue an den Start ging, hatte sie drei Mitarbeiter. Inzwischen sind es 50. Waren es zunächst nur Privatkunden, bei denen das Unternehmen Photovoltaikanlagen installierte, sind es heute ausschließlich gewerbliche Kunden und Kommunen - und das bundesweit, so Christina Rausch, die das Marketing bei Clen-Solar leitet....
