Staatsstraße im Erzgebirge wird gesperrt: Situation für Sehmatal verschärft sich

Am Montag sollen Bauarbeiten an der S 266 zwischen Neudorf und Kretscham-Rothensehma beginnen. Doch es gibt bereits eine Reihe von Baustellen in dem Gebiet. Was geplant ist.

Die S 266 zwischen Neudorf und Kretscham-Rothensehma wird ab Montag gesperrt. Damit verschärft sich die Verkehrssituation für die Gemeinde Sehmatal wegen schon bestehender Sperrungen weiter. Die nun geplanten Bauarbeiten dienen laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr einer Fahrbahnerneuerung. Voraussichtliche Dauer: bis 23. Mai.