  • Stadt im Erzgebirge unterstützt Sportvereine mit mehr als 100.000 Euro

Unter anderem für den Fußball-Nachwuchsbereich des FC Erzgebirge Aue gibt es von der Stadt Aue-Bad Schlema jetzt einen Zuschuss.
Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa/Archiv
Unter anderem für den Fußball-Nachwuchsbereich des FC Erzgebirge Aue gibt es von der Stadt Aue-Bad Schlema jetzt einen Zuschuss.
Unter anderem für den Fußball-Nachwuchsbereich des FC Erzgebirge Aue gibt es von der Stadt Aue-Bad Schlema jetzt einen Zuschuss. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa/Archiv
Aue
Stadt im Erzgebirge unterstützt Sportvereine mit mehr als 100.000 Euro
Von Irmela Hennig
Im Stadtrat Aue-Bad Schlema ist viel Geld für Sportvereine bewilligt worden, unter anderem für die Fußballer und die Handballer. Aber auch kleine Vereine profitieren.

Zuschüsse von über 105.000 Euro zahlt die Stadt Aue-Bad Schlema noch für das laufende Jahr an drei lokale Sportvereine. Die Stadträte gaben dafür kürzlich einstimmig grünes Licht.
