Staus, Sperrungen, Stress: Auf zwei Bundesstraßen im Großraum Aue wird jetzt an sechs Stellen gebaut

Viel Geduld brauchen Autofahrer derzeit in der Auer Region. Auf der B 169 wird an gleich vier Stellen gebaut. Und auch die B 283 ist doppelt gesperrt. Doch ein paar Lichtblicke gibt es.

Starke Nerven brauchen Autofahrer mehr denn je seit Dienstag im Großraum Aue. Mit einer neuen Sperrung in Bad Schlema ist die B 169 nun an vier Stellen gleichzeitig in der Region eine Baustelle.