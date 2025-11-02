Steckenpferde im Erzgebirge – Warum das teils belächelte Hobby-Horsing boomt

Eibenstock erlebt einen Teilnehmerrekord beim „Erz Horse Cup“. Hobby-Horsing zieht immer mehr Menschen an, darunter Familie Butler aus Fulda. Die teils belächelte Freizeitbeschäftigung boomt. Was macht diesen Trend so besonders?

Man muss nicht auf einem echten Pferd sitzen, um Reitsport zu betreiben. Das zeigt Familie Butler aus Fulda eindrucksvoll. Die zehnjährige Tochter Emilia ist durch eine Freundin auf Hobby-Horsing aufmerksam geworden, das Reiten mit dem Steckenpferd. Und das Besondere an der Geschichte: Vater Sven Buttler ist voll mit dabei.