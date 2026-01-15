„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen

Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.

Schauspielerin Karoline Herfurth, Rapperin Ikkimel oder Sänger Roland Kaiser: Sie alle zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu den „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Wie es die Überschrift verspricht, hat die Redaktion in dem Beitrag 50 Menschen ausgewählt, die sie als Hoffnungsträger vorstellt. Es... Schauspielerin Karoline Herfurth, Rapperin Ikkimel oder Sänger Roland Kaiser: Sie alle zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu den „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Wie es die Überschrift verspricht, hat die Redaktion in dem Beitrag 50 Menschen ausgewählt, die sie als Hoffnungsträger vorstellt. Es...