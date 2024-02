Streik im Nahverkehr: Gähnende Leere auf dem Auer Postplatz

Der Verdi-Streik legt am Mittwochmorgen auch im Erzgebirgskreis einen Teil des öffentlichen Nahverkehrs lahm, wie ein Blick auf den Auer Postplatz zeigt.

Wo sonst Menschen auf dem Auer Postplatz auf ihren Bus warten, herrschte am frühen Mittwochmorgen gähnende Leere. Ursächlich dafür ist der Warnstreik von Verdi, an dem sich auch die Belegschaft des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) beteiligt. Diese streikte am Morgen vor dem Gebäude des Regionalverkehr Erzgebirge in Aue-Bad Schlema. Zur...