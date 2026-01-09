MENÜ
  • Erzgebirge
  • Aue
  • Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Glätte, Schulschließungen, Verkehrsbehinderungen, Busausfälle

In Zwönitz wehte der Schnee am Freitagmorgen über die Straßen und sorgte für Verkehrsbehinderungen.
In Zwönitz wehte der Schnee am Freitagmorgen über die Straßen und sorgte für Verkehrsbehinderungen. Bild: Andre Maerz
In Zwönitz wehte der Schnee am Freitagmorgen über die Straßen und sorgte für Verkehrsbehinderungen.
Bild: Andre Maerz
Update
Aue
Sturmtief „Elli“ trifft das Erzgebirge: Glätte, Schulschließungen, Verkehrsbehinderungen, Busausfälle
Von Katrin Hofmann, André März
Kälte und Schnee bestimmen den Freitag im Erzgebirge. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Schneeverwehungen, örtlichem Glatteis und Sturmböen. Am Morgen kam es zu ersten Verkehrsbehinderungen.

Die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes für Sachsen und das Erzgebirge ist auch am Freitagmorgen unverändert. Wie die Meteorologen schon gestern vorhergesagt hatten, bringt der heutige Tag Schneefall, Verwehungen und Glätte. Laut Warnlagebericht vom Freitagmorgen sorgt das Sturmtief „Elli“ aus Mitteleuropa für kalte und feuchte...
