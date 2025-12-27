Suche beendet: Vermisster Senior in Schneeberg gefunden

Der seit der Nacht zu Samstag vermisste Senior ist wieder aufgetaucht. Die Polizei konnte den Mann am Abend nach einem Zeugenhinweis im Schneeberger Stadtgebiet antreffen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Es handelt sich dabei um einen 85-Jährigen aus Schneeberg. Dieter B. wird seit den frühen Morgenstunden des Samstags vermisst. Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung in der Scheunenstraße gesehen. Diese muss er laut Polizei...