Die Polizei sucht nach einem vermissten 85-Jährigen und will dabei einen Hubschrauber zum Einsatz bringen.
Update
Aue
Suche beendet: Vermisster Senior in Schneeberg gefunden
Von Heike Mann, Nina Pogrebnaya
Der seit der Nacht zu Samstag vermisste Senior ist wieder aufgetaucht. Die Polizei konnte den Mann am Abend nach einem Zeugenhinweis im Schneeberger Stadtgebiet antreffen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Es handelt sich dabei um einen 85-Jährigen aus Schneeberg. Dieter B. wird seit den frühen Morgenstunden des Samstags vermisst. Zuletzt wurde der Senior in der Nacht zu Samstag in einer Pflegeeinrichtung in der Scheunenstraße gesehen. Diese muss er laut Polizei...
