Umfangreiche Bauarbeiten prägen derzeit das Bild an der Jet-Tankstelle in Bad Schlema. Nicht nur der Verkaufsshop wird erneuert. Für Autofahrer gibt es aktuell Einschränkungen.

Aufwendige Bauarbeiten laufen derzeit an der Jet-Tankstelle an der Bundesstraße 169 (Auer Straße) in Bad Schlema. Was hat es damit auf sich?