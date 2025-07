Tiefe Trauer nach Todesnachricht: Erzgebirge Aue verliert mit Herbert Ischt stillen Weichensteller

Im Jahr seines 84. Geburtstags ist Herbert Ischt verstorben. Die, die ihn kannten, sprechen von ihm in höchsten Tönen. Bescheidenheit und Verlässlichkeit waren seine Stärken.

Besonnen, still und bescheiden – so beschreiben jene Menschen Herbert Ischt, die ihn gut kannten. Falk Schellenberger gehört dazu. Der FCE-Sponsor und Bäckermeister aus Aue war mit Ischt befreundet: „Herbert war keiner, der sich in den Vordergrund gespielt hat. Er hat hinter den Kulissen gearbeitet.“ Dabei sei er stets fleißig gewesen,...