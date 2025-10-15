Tiktok und Mundart: Wie ein Erzgebirger mit seinem „Gelapp“ viral geht

Ein junger Mann feiert auf Tiktok Schwibbögen und Mundart. Zehntausende schauen die Videos. Meint er das ernst? Macht er sich lustig? Die Antwort ist tiefgründiger, als die Clips vermuten lassen.

Mit den Moderationskärtchen in der Hand steht Ben vor einer giftgrünen Plakatwand und schaut so ernst in die Kamera, als würde er die Tagesthemen verlesen. „Als nächstes kommwer zum Huscherle, das is eens meiner Favoritten. Das is ä kleenes Feuer im Gardn oder im Ofn.“ Huscherle ist einer von acht Kandidaten für das erzgebirgische Wort... Mit den Moderationskärtchen in der Hand steht Ben vor einer giftgrünen Plakatwand und schaut so ernst in die Kamera, als würde er die Tagesthemen verlesen. „Als nächstes kommwer zum Huscherle, das is eens meiner Favoritten. Das is ä kleenes Feuer im Gardn oder im Ofn.“ Huscherle ist einer von acht Kandidaten für das erzgebirgische Wort...