MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Tradition im Erzgebirge: Feuerwehren starten mit Knutfest ins neue Jahr

Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: André März
Bild: André März
Bild: Niko Mutschmann
Bild: Niko Mutschmann
Bild: André März
Bild: André März
Update
Aue
Tradition im Erzgebirge: Feuerwehren starten mit Knutfest ins neue Jahr
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Überall im Erzgebirge brennen am Wochenende die ausgedienten Weihnachtsbäume. Die Feuerwehren machen vielerorts daraus ein Fest.

Knutfest, Winterfeuer oder Weihnachtsbaumbrennen – die Feste, die zu Anfang des Jahres bei den Feuerwehren der Region stattfinden haben verschiedene Namen, doch allen gleich ist, dass man hier ausgediente Weihnachtsbäume abgeben kann und man bei Roster und Glühwein gemeinsam feiern kann. Solche Feste fanden am Wochenende unter anderem am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:47 Uhr
1 min.
Geldautomat in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt
Ein Geldautomat ist in Lohmen aufgebrochen und in Brand gesetzt worden. (Symbolbild)
Nach dem Aufbruch eines Geldautomaten in Lohmen bleibt das Bargeld unangetastet – doch die Diebe legen Feuer und verursachen enormen Schaden. Was steckt hinter der Aktion?
09.01.2026
3 min.
Selbst in dringenden Fällen gibt es in Sachsen oft keinen zeitnahen Termin beim Facharzt
Hoffnung auf mehr freie Arzttermine.
Die Ersatzkassen fordern schnelle Reformen - und diskutieren in Dresden, wie die Gesundheitsversorgung besser werden kann. Auch Patienten sollen in der Pflicht sein.
Katrin Saft
09:42 Uhr
1 min.
Nächtlicher Brand schreckt 150 Menschen in Dresden auf
Nächtlicher Brand schreckt 150 Mieter in Dresden auf. (Symbolbild)
Mitten in der Nacht reißt ein Brand rund 150 Menschen aus dem Schlaf. Wie die Feuerwehr das Mehrfamilienhaus in Dresden wieder sicher macht und warum der Auslöser noch Rätsel aufgibt.
16:00 Uhr
2 min.
Ungewöhnlicher Kletterspaß im Erzgebirge: Wasserfall in Blauenthal wird zur Eiswand
Immer wenn es kalt genug ist, bildet sich eine Eiswand aus dem Blauenthaler Wasserfall. Dann ist das Outdoorteam Westerzgebirge gefordert.
Heike Mann
09.01.2026
4 min.
Knut-Feste im Erzgebirge: Hier findet das Weihnachtsbaum-Verbrennen im Raum Aue und Schwarzenberg statt
Update
Das gibt es mittlerweile in vielen Orten des Erzgebirges: Bäumchen brennen nach dem Fest.
Ob Bad Schlema, Bermsgrün oder Breitenbrunn – im Erzgebirge verabschieden viele Orte die Weihnachtsbäume mit Knut-Festen. Wo und wann die Veranstaltungen im Raum Aue und Schwarzenberg geplant sind.
unseren Redakteuren
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
Mehr Artikel