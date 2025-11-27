Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tradition im Erzgebirge: Gemeinde schiebt zum 20. Mal ihre Pyramide

Letzte Absprachen zum Anschieben der Pyramide in Zschorlau haben Heidemarie Fischer und Sigrid Wiegand vom Erzgebirgszweigverein Zschorlau mit Bürgermeister Leonhardt und Chris Hubrig (v. l.) von der gleichnamigen Firma getroffen.
Letzte Absprachen zum Anschieben der Pyramide in Zschorlau haben Heidemarie Fischer und Sigrid Wiegand vom Erzgebirgszweigverein Zschorlau mit Bürgermeister Leonhardt und Chris Hubrig (v. l.) von der gleichnamigen Firma getroffen. Bild: Ralf Wendland
Erik Hubrig hat mit Papa Chris Hubrig das Modell des ersten Entwurfs für eine Ortspyramide in die Zschorlauer Bibliothek gebracht.
Erik Hubrig hat mit Papa Chris Hubrig das Modell des ersten Entwurfs für eine Ortspyramide in die Zschorlauer Bibliothek gebracht. Bild: Ralf Wendland
Chris Hubrig von der gleichnamigen Zschorlauer Firma, die die Figuren für die Ortspyramide hergestellt hat.
Chris Hubrig von der gleichnamigen Zschorlauer Firma, die die Figuren für die Ortspyramide hergestellt hat. Bild: Ralf Wendland
Aue
Tradition im Erzgebirge: Gemeinde schiebt zum 20. Mal ihre Pyramide
Redakteur
Von Heike Mann
Immer am Samstag vor dem ersten Advent zieht es die Zschorlauer und Gäste aus nah und fern zu einem Platz, den es so noch gar nicht lange gibt. Dort wird eine Tradition gefeiert.

Jedes Jahr am Samstag des ersten Adventswochenendes versammelt sich fast ganz Zschorlau an der Pyramide, die vor dem Haus der Vereine steht. Das war nicht immer so. Denn der Platz, zu dem auch der im Volksmund so genannte „Wolfgangsee“ gehört – in Anspielung auf Bürgermeister Wolfgang Leonhardt –, wurde erst Anfang der 2000er-Jahre...
Mehr Artikel