Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt

Aue
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Räuchermänner, Schwibbogen, Pyramiden, Nussknacker, Weihnachtsbaumschmuck – am Freitagabend gab es im kleinen Saal der Goldnen Sonne in Schneeberg alles, was der Erzgebirger gern zur schönsten Zeit des Jahres in seine Stube stellt. Neue Ware suchte man hier allerdings vergeblich, denn es handelte sich um einen Weihnachts-Flohmarkt. Dazu...
