  • Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt

Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei. Bild: Ralf Wendland
Aue
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.

Räuchermänner, Schwibbogen, Pyramiden, Nussknacker, Weihnachtsbaumschmuck – am Freitagabend gab es im kleinen Saal der Goldnen Sonne in Schneeberg alles, was der Erzgebirger gern zur schönsten Zeit des Jahres in seine Stube stellt. Neue Ware suchte man hier allerdings vergeblich, denn es handelte sich um einen Weihnachts-Flohmarkt. Dazu...
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
07.11.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Weihnachtsflohmarkt, Lichterfest, Konzert
Zu einem Weihnachtsflohmarkt wird am Wochenende in Schneeberg eingeladen.
Ob Weihnachtsflohmarkt, Lampionumzug oder Lichterfest: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. „Freie Presse“ hat mehrere Tipps parat, was sich wo unternehmen lässt.
unseren Redakteuren
19.10.2025
2 min.
„Es ist immer ein Erlebnis“: Schneeberger feiern Steigerkirmes
Bürgermeister Ingo Seifert hat das Fassbier angestochen.
In Schneeberg ist im Kulturzentrum Goldne Sonne am Wochenende die Steigerkirmes gefeiert worden. Für den Stadtchef ist es eine sachsenweit einzigartige Veranstaltung.
Ramona Schwabe
