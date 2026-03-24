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Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie. Foto: Anna Neef
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie. Foto: Anna Neef
Aue
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Redakteur
Von Anna Neef
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In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.

Schlechte Bäckerei-Neuigkeiten gibt es aus Aue-Bad Schlema: Die Traditionsbäckerei Enke auf dem Zeller Berg hat nur noch diese Woche geöffnet. Zum 1. April schließt der Laden an der Gabelsberger Straße. Das bedauern die Kunden.
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