Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen

In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.

Schlechte Bäckerei-Neuigkeiten gibt es aus Aue-Bad Schlema: Die Traditionsbäckerei Enke auf dem Zeller Berg hat nur noch diese Woche geöffnet. Zum 1. April schließt der Laden an der Gabelsberger Straße. Das bedauern die Kunden.