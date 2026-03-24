Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen

Aue
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Schlechte Bäckerei-Neuigkeiten gibt es aus Aue-Bad Schlema: Die Traditionsbäckerei Enke auf dem Zeller Berg hat nur noch diese Woche geöffnet. Zum 1. April schließt der Laden an der Gabelsberger Straße. Das bedauern die Kunden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.