Traditionsweberei im Erzgebirge schließt: Das sind die Reaktionen auf das Aus bei Curt Bauer

Die Hiobsbotschaft zum Aus beim Textilunternehmen Curt Bauer in Aue hat zu Wochenbeginn für Schlagzeilen gesorgt. Das Bedauern von Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl gilt vor allem der Familie Bauer. Die IHK spricht von einer bitteren Nachricht.

Das Aus von Curt Bauer in Aue und die damit verbundene Kündigung von 90 Mitarbeitern hat zu Wochenanfang für Schlagzeilen gesorgt. In den sozialen Netzwerken äußern viele ihr Bedauern darüber, für manchen war die Entwicklung abzusehen. Jetzt äußert sich auch Heinrich Kohl, Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, zu der Situation in diesem...