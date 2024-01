Tragischer Brand im Erzgebirge: Frau stirbt bei Feuer - Haus nicht mehr bewohnbar

Zweimal innerhalb von zwei Wochen hat es in der Eibenstocker Unterstadt einen Wohnhaus-Brand gegeben. Die Polizei schließt einen Zusammenhang aus, auch weil die Ursache des Feuers am 19. Dezember mittlerweile feststeht.

In Eibenstock ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen, bei dem eine 72-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen ist. Rettungsdienst und Feuerwehr wurden gegen 0.45 Uhr zur Weststraße gerufen.