Über 50 Autos, rund 120.000 Euro Schaden: Polizei sucht Auto-Kratzer von Aue

Erneut haben Unbekannte in Aue den Lack mehrerer Autos zerkratzt. Die Stadtsprecherin äußert sich entsetzt über den Vandalismus: „An eine vergleichbare Serie kann ich mich nicht erinnern.“

Schon wieder sind in Aue mehrere Autos zerkratzt worden. Am Donnerstag meldete die Polizei die nächsten zwei Fälle. Einer ereignete sich am Mittwoch auf dem Parkplatz des Helios-Krankenhauses. Im Tagesverlauf wurde hier an einem Mercedes über die gesamten Fahrerseite gekratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.