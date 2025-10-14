Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr – Zwei Verletzte

Aue
Zwei Pkws sind am Dienstag kurz vor 6 Uhr an einer Ampelkreuzung in Aue kollidiert. Zwei Menschen wurden verletzt.
Frühmorgendlicher Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstag in Aue: Gegen 5.40 Uhr ist es an der Ampelkreuzung der Bundesstraße 169 (Schneeberger Straße/Gellertstraße) zu einem Verkehrsunfall gekommen.
