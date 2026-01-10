Unfall bei Glätte im Erzgebirge: Auto landet im Straßengraben

Aue
In Wildenthal wurde einem Autofahrer die Glätte auf der Fahrbahn zum Verhängnis. Er landete im Straßengraben.
Straßenglätte hat auch am Freitagabend in der Region für Unfälle gesorgt. Einer ereignete sich am Freitagabend im Eibenstocker Ortsteil Wildenthal. Dort wurde Straßenglätte einem Autofahrer zum Verhängnis. Der 57-jährige Fahrer war gegen 20.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der Carlsfelder Straße aus Richtung Carlsfeld unterwegs. In einer...
