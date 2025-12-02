Unfall im Erzgebirge: 76-Jährige prallt mit Peugeot gegen Geländer

Aue
Infolge eines Unfalls kam es am späten Montagnachmittag zu einer Sperrung der Hauptstraße in Bad Schlema. Die Polizei nennt Details.
Eine 76-Jährige hat am späten Montagnachmittag in Bad Schlema die Kontrolle über ihren Peugeot verloren. Nach Angaben der Polizei kam das Auto gegen 16.50 Uhr von der Hauptstraße ab und prallte gegen ein Geländer. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Der Rettungsdienst war aber vor Ort. Laut Polizei entstand Sachschaden von rund 7000...
